Así te protegen estos 3 tipos de tapabocas del coronavirus

Quirúrgicos . También conocidas como mascarillas clínicas, las mascarillas quirúrgicas son desechables, no quedan ajustadas, y protegen la nariz y la boca del que la usa del contacto con gotitas, salpicaduras y aspersiones que puedan contener microbios. Estas también filtran las partículas grandes en el aire. Pueden proteger a otros al reducir la exposición a la saliva y las secreciones respiratorias de la persona que la usa. (Le puede interesar: 11 mitos y verdades sobre el uso del tapabocas en tiempos de coronavirus)

N95. En realidad son un tipo de respirador, y las mascarillas N95 ofrecen más protección que una mascarilla quirúrgica porque pueden filtrar tanto las partículas grandes como las pequeñas al inhalar la persona que la usa. Como el nombre lo indica, la mascarilla está diseñada para bloquear el 95% de las partículas muy pequeñas. Algunas mascarillas N95 tienen válvulas que hacen que sea más fácil respirar a través de ellas. Con este tipo de mascarilla, el aire no filtrado se libera cuando la persona que la usa exhala.

Los trabajadores de la salud deben entrenarse y pasar un examen para confirmar que la mascarilla sella bien antes de usar un respirador N95 en el trabajo. Al igual que las quirúrgicas, la intención es que las N95 sean desechables, pero los investigadores están haciendo pruebas para encontrar maneras de desinfectar las mascarillas N95 para que se puedan volver a usar. Algunas mascarillas N95, e incluso algunas de tela, tienen válvulas de una vía que hacen que respirar a través de ellas sea más fácil. Pero como la válvula libera aire no filtrado cuando la persona que la usa exhala, este tipo de mascarilla no evita que la persona que la lleva trasmita el virus. Por esta razón, algunos lugares prohiben usarlas. (Lea también: Usar tapabocas no causa hipoxia o déficit de oxígeno)