Así puede reemplazar su anticonceptivo si no está disponible

Catherine Toro Lugo, obstetra de la Universidad de Antioquia.

Aunque si no encuentra sus pastillas es mejor mezclar los anticonceptivos a interrumpir el tratamiento, esto no significa que no tenga contraindicaciones. Por esto es importante visitar al médico, que determinará cuál es la opción indicada de acuerdo al cuadro clínico de la persona.

Catherine Toro Lugo, obstetra de la Universidad de Antioquia, menciona que hay que ser cautelosas con las mezclas. Recomienda usar al menos por un mes otros métodos anticonceptivos como el preservativo ya que el medicamento puede demorarse en surtir efecto y es mejor prevenir embarazos indeseados.

La doctora además menciona la escasez de medicamentos en el área de la ginecología. Según ella en el país ha ocurrido en varias ocasiones, por ejemplo con fármacos para hacer terapias de reemplazo hormonal para la menopausia. “Este panorama de escasez de los medicamentos femeninos es general. Se ha visto en la mayoría de los fármacos enfocados en la salud reproductiva femenina”. Le puede interesar: Droguerías del país reportan desabastecimiento de productos anticonceptivos

¿Están escasas?

“Desde el viernes pasado busqué en varias farmacias mis anticonceptivos que son marca Femelle y en todas estaban agotadas. Luego, el lunes visité otras dos y me dijeron lo mismo. Ahí me preocupé porque la interrupción de este alteraría mi cuerpo así que decidí escribirle a mi ginecóloga y me recomendó otras opciones con los mismos componentes de la que normalmente tomo”, detalla María Trujillo.

A María Restrepo le pasó igual. Buscó Yasminiq en 15 farmacias entre Envigado y Sabaneta, hizo varias llamadas a otras en Medellín, y en todas le respondieron igual: están agotadas, y desde hace días.

En una llamada que hicimos a la droguería Cruz Verde respondieron que sí tienen desabastecimiento tanto en referencias inyectables como orales, y es una afectación considerable. Aclararon que no es un tema general con todas las marcas. Para ellos, la falta de disponibilidad “es un problema que actualmente afecta no solo a Colombia y a la categoría, sino a varias líneas de productos y medicamentos, debido a la escasez de materia prima y la falta de contenedores para realizar las importaciones”.