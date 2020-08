Las autoridades y expertos coinciden en recalcar que es importante que los jóvenes acaten las medidas de prevención, como usar tapaboca, lavarse las manos y conservar la distancia física.

5. En el otro extremo están los que perdieron: 30 jóvenes entre 20 y 39 años habían muerto en la ciudad por COVID-19 hasta ayer, es decir: el 5,8% de todas las muertes (513).

6. La gran mayoría de las víctimas de este grupo etáreo corresponde a hombres: 20, lo que representa el 66,7%, mientras las mujeres tienen el 36,3%, con 10 casos. La edad promedio de los fallecidos hasta ayer en el país era de 30,3 años.

7. ¿Qué papel jugaron otras enfermedades crónicas para que estas 30 personas tuvieran desenlaces fatales? Según el INS, solo 9 de ellas padecían comorbilidades: en 6 de esos casos se reportó una sola patología, uno de los jóvenes tenía 2 enfermedades, otro 3 y el último 4.

8. La enfermedad más recurrente entre ellos fue la hipertensión arterial (7 casos), seguida de la obesidad (2). También encontramos diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), secuelas de trauma raquimedular, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y cor anémico (afectación cardíaca de las cavidades de derechas asociada a una anemia severa).

9. Del resto de los jóvenes o no se reportó ninguna enfermedad crónica o el INS dice que sus comorbilidades están “en estudio”, lo cual quiere decir que antes de su muerte no se pudo establecer claramente sí padecía o no otra enfermedad, entonces: 5 no estaban enfermos de nada más y 16 estaban “en estudio”.

10. Entre las víctimas había una mujer de apenas 34 años con cuatro enfermedades asociadas: hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y cor anémico.