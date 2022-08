Así es la vasculitis, enfermedad por la que casi muere Ashton Kutcher

Reconocido por participar en exitosas producciones, el actor Ashton Kutcher reveló que fue diagnosticado con una enfermedad que casi lo deja ciego y sordo.

Se trata de la vasculitis, una enfermedad que, según expertos de la Clínica Mayo, ocurre por la inflamación de los vasos sanguíneos y puede provocar daños en el organismo, pues, al obstruir el flujo sanguíneo, el paciente corre el riesgo de que se dañen sus órganos y tejidos.

El actor de ‘Amigos con derechos’ contó cómo fue su recuperación: “Tuve una forma extraña y súper rara de vasculitis que destruyó mi visión, mi audición y destruyó todo mi equilibrio. Me tomó un año reconstruirlo todo de nuevo. Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver; no sé si alguna vez podré volver a escuchar; no sé si alguna vez podré volver a caminar’”, aseguró Ashton en una entrevista para el programa “Running Wild With Bear Grylls”, del canal National Geographic.