Así es la enfermedad por la que Ana Sofía Henao se quitó los senos

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Tratamiento

Hasta el momento, expertos y cirujanos plásticos aseguran que la mejor forma de tratar la enfermedad es explantando (retirando) las prótesis mamarias, pues muchas paciente regresan a consulta diciendo que luego de realizarse el procedimiento, los síntomas desaparecieron.

Cabe aclarar que aún no hay pruebas o criterios suficientes para el diagnóstico y tratamiento del síndrome de ASIA. Sin embargo, Breastcancer.org, una fundación que ayuda a pacientes con cáncer de mama, afirma que un estudio publicado en el International Journal of Epidemiology en octubre de 2018, “un equipo de investigadores examinó las historias clínicas electrónicas de 123.255 mujeres israelíes (24.651 tenían implantes mamarios rellenos de gel de silicona, mientras que el resto no tenía implantes mamarios)”. Lea: Datos importantes para cuidarnos del cáncer de seno

Los autores de la investigación hallaron que las mujeres que tenían implantes mamarios de gel de silicona eran considerablemente más propensas a ser diagnosticadas con trastornos autoinmunitarios o reumáticos como el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica y sarcoidosis. Mientras las mujeres sin implantes mamarios, en un rango etario y nivel socioeconómico similar, no tuvieron los mismos resultados.