Así es la dermatitis seborreica, enfermedad que padece Daniella Donado

A través de sus historias de Instagram, la ex reina del Carnaval de Barranquilla y actriz Daniella Donado habló sobre la condición que le ha afectado la piel durante su más reciente embarazo.

“Quiero que se sepan que gracias a Dios todo anda bien con el embarazo de Daniel; sin embargo, como se pueden dar cuenta, estoy sufriendo de una fuerte dermatitis seborreica en mi cara. He comprado y aplicado todo lo que me han dicho, pero nada logra quitarme esto. (...) De manera que no me queda más que amarme así”, contó Daniella a sus seguidores. Lea aquí: Daniella Donado y la enfermedad que padece: “Me toca vivir con ella”

La dermatitis seborreica es una enfermedad que, según expertos de la Clínica Mayo, “puede afectar las zonas oleosas del cuerpo como el rostro, los lados de la nariz, las cejas, las orejas, los párpados y el pecho”, sin embargo, es común que se presente en el cuero cabelludo.