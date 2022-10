Así es el vitiligo que sufre la influencer Adriana Valcárcel

Adriana Valcárcel, más conocida como AdriLatina TV, es una youtuber y tiktoker colombiana que ha sido la protagonista de muchas tendencias en redes sociales durante el 2022. La más sonada de ella fue cuando se filtró un video de las cámaras de seguridad de su casa donde su esposo, el también influencer Carlos Feria la empujó frente a su hija de seis años.

Esta vez, la actriz es tendencia tras publicar un video en su cuenta de TikTok en el que responde los comentarios de sus seguidores sobre su vitiligo que se ha hecho más visible luego de pasar varios días de vacaciones en la playa. Lea aquí: Vitíligo, mucho más allá de la piel

“Para los que preguntan, yo nunca me maquillo mis manchitas. Se me notan más porque estoy bronceada”, explicó la influencer a sus seguidores de esta red social y agregó que no suele maquillarlas y prefiere llevarlas al natural.