Así es el raro trastorno neurológico que sufre Celine Dion

Celine Dion es reconocida por tener una de las voces más poderosas en la industria de la música. La canadiense es la intérprete de éxitos como “My Heart Will Go On” y “The Power Of Love” y, recientemente, reveló una información que resultó devastadora para sus seguidores: fue diagnosticada con una enfermedad neurológica que obligó a cancelar su gira europea de 2023. Lea aquí: Céline Dion sufre enfermedad neurológica que le impide cantar como antes

La cantante de 54 años habló en un video de Youtube sobre lo su deterioro de salud: “He estado lidiando con problemas de salud por mucho tiempo. Ha sido difícil para mí enfrentarme a estos retos. Recientemente fui diagnosticada con esta rara enfermedad neurológica que sufre una persona en un millón”. Dion aseguró que esta enfermedad la afecta en varios aspectos de su vida, pero aseguró que está poniendo de su parte para recuperarse pronto.