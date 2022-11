Arcángel usó anestesia general para un tatuaje: ¿es recomendable?

Susana Osorno Upegui, especialista en Anestesiología y Reanimación.

Los especialistas concuerdan en que hacerse un tatuaje no es un procedimiento médico y que para esto deben existir alternativas que no afecten la vida de las personas. “Los tatuadores no son médicos sino artistas y por esto deben seguir sus procesos de higiene, pero no suministrar anestesia general”. Lea también: ¿Sabía que hay cirugías que no dejan cicatriz?, expertos lo explican

Cuidado. Si fuera de un centro médico le ofrecen este tipo de procedimientos, no confíe porque puede atentar contra su vida, dicen los profesionales. Además, no hay manera de conseguir estos medicamentos de manera legal, por lo menos en Colombia.