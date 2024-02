Apendicitis: ¿cómo detectarla a tiempo y evitar complicaciones?

Debido a que los síntomas de esta afección pueden variar, puede ser difícil detectarla en niños pequeños, adultos mayores y mujeres en edad reproductiva. No obstante, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés) precisa que, a menudo, el primer síntoma es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior.

Para detectar a tiempo la apendicitis y no confundirla con un típico dolor abdominal, preste atención a la duración de la molestia. Y es que este dolor no va a pasar rápidamente, por lo que el primer signo de atención es que luego de 12 horas no se calma.

En este caso, los especialistas recomiendan consultar al servicio de urgencias lo antes posible, debido a que si empieza a tomar analgésicos para calmar el dolor, probablemente quede enmascarado y el diagnóstico resulte tardío.