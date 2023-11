Antibióticos “dejarán de funcionar”: ¿cuáles son las nuevas alternativas?

Hoy día, cada vez más bacterias están desarrollando resistencias a los medicamentos diseñados para tratar las infecciones causadas por ellas.

Con los antibióticos, básicamente se busca matar bacterias. No obstante, siempre existe el riesgo de que estas sobrevivan y se adapten. Entonces, pueden multiplicarse y pasar genes “de supervivencia” que se han vuelto resistentes. Lea: Aumenta la resistencia a los antibióticos en niños: ¿qué tan peligroso es?

Si bien no todos los antibióticos desaparecerán, poder acceder solo a aquellos que ya no funcionan, equivale a no disponer de ningún antibiótico para tratar enfermedades.

Antibióticos “dejarán de funcionar”

De acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The Lancet, alrededor de 1,27 millones de personas en el mundo murieron en 2019 como consecuencia de una infección con bacterias resistentes a antibióticos.