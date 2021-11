El doctor Juan David López se une al llamado que hace Amyloidosis Alliance de alertar sobre la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad, aunque en Colombia aún no existan cifras exactas que determinen el comportamiento de la amiloidosis, pues es una enfermedad rara que no es conocida por el público en general, ni por los profesionales de la salud, “se estima que los pacientes tienen en promedio un retraso en su diagnóstico de 4 años”. (Le puede interesar: Enfermedades raras, un aprendizaje que no acaba)

Los factores que aumentan el riesgo de amiloidosis incluyen:

- La mayoría de personas diagnosticadas con amiloidosis tienen entre 60 y 70 años de edad, aunque suele aparecer a temprana edad.

- La amiloidosis es más común en los hombres.

- Tener una enfermedad infecciosa o inflamatoria crónica puede aumentar el riesgo de presentar amiloidosis de tipo AA.

- Algunos tipos de esta enfermedad son hereditarios.

- La diálisis no siempre puede eliminar las proteínas grandes de la sangre, durante este proceso pueden acumularse proteínas anormales, que con el tiempo, se depositan en el tejido. Esta afección es menos común con las técnicas de diálisis más modernas.