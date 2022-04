“Hace años supe que tenía Bio-alcamid, no porque la persona que lo hizo no me dijera, sino porque uno es cerrado con la vanidad y uno solo piensa en que supuestamente se va a ver divina. De pronto sí me dijeron que me iban a inyectar eso, pero ni siquiera escuché, porque a mí ella me dijo que no lo necesitaba, que tenía un cuerpo divino”, inició diciendo la mujer de 44 años en el programa La Red.

Pero su lucha también es contra los implantes mamarios, procedimiento que desde su experiencia, le generó el denominado Síndrome de Asia. Y con el mismo temor de seguir sufriendo los mismos síntomas, decidió retirarse los implantes que se hizo a los 19 años.