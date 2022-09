Alzhéimer: sepa qué hacer tras el diagnóstico de esta enfermedad

Cuando me la presentaron, eran las 6 de la tarde y, a lo lejos, se escuchaba Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal... Justo cuando se acabó el himno, ella me miró y me preguntó: “¿Y tú quién eres, mija?”. Era septiembre del 2018 y perdí la cuenta de las veces que doña Olga me repitió en escasas dos horas y siempre con su juguetona e intacta sonrisa: “Soy maestra, ya me jubilé, ¡me pagan sin trabajar!”. Entonces, doña Olga tenía 90 años y los últimos quince había lidiado con la enfermedad que Alois Alzheimer descubrió en 1901, pero de la que aún desconocemos las causas. Lea aquí la historia completa de doña Olga: Alzhéimer: el olvido que ya somos