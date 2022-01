El hígado graso (HGNA) es como se denomina una serie de afecciones hepáticas que afectan a las personas que no suelen ingerir alcohol habitualmente, explica la Clínica Mayo y se presenta cuando el hígado acumula 5% más de su porcentaje de grasa normal, pues se almacena en las células hepáticas.

Un artículo de Healthline, afirma que esta enfermedad se ha relacionado con las bebidas alcohólicas, sin embargo, en muchos casos no tiene que ver el alcoholismo, en realidad, influyen muchos factores por los que el paciente contrae hígado graso y de no detectarse a tiempo, se puede convertir en una afección más grave, conocida como esteatohepatitis no alcohólica.

El HGNA es muy común en países occidentales y, según datos de la OMS, entre el 20 y 30% de la población mundial sufre de esta enfermedad.

Causas

Hay varios aspectos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad:

- El sobrepeso: la obesidad puede promover la acumulación de grasa excesiva en el hígado.

- Resistencia a la insulina: Las personas con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad debido a que estas condiciones propician la acumulación de grasa en el hígado.

- Deterioro de la salud intestinal: algunas investigaciones sugieren que tener un desbalance de bacterias intestinales y cualquier otra enfermedad que afecte este órgano del cuerpo, puede ocasionar el desarrollo de HGNA.

- El uso indebido de medicamentos como los estrógenos sintéticos, corticoides y drogas antirretrovirales pueden contribuir con la aparición de hígado graso. (Lea aquí: Cambia tus hábitos en año nuevo)

Síntomas

Aunque en muchas ocasiones esta enfermedad puede pasar desapercibida, se manifiesta con algunos síntomas, afirma la Clínica Mayo:

- Fatiga

- Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen

- Niveles elevados de enzimas hepáticas, incluyendo las AST y ALT

- Niveles elevados de insulina

- Niveles elevados de triglicéridos

En caso de detectar alguno de ellos, debe acudir con un especialista y recibir el tratamiento adecuado para usted, sin embargo, estas son algunas de las recomendaciones que brindan la Clínica Mayo y Healthcare para la prevención y cuidado de esta enfermedad.