La gente quiere resultados rápidos, fáciles y muchas veces extremos. Lo primero que hay que saber es que no hay que perder peso sino corregir un exceso de grasa corporal porque es lo que nos puede afectar negativamente a nuestra salud.

La gente se mete en dietas muy extremas, con suplementos “quemagrasas” y eliminando muchos alimentos de su dieta convirtiéndola en monótona y poco flexible.

Esto tiene un impacto fisiológico, a más restricción el cuerpo responde con más hambre, más ansiedad...y hay un impacto emocional negativo que nos hace abandonar y generar mayor frustración, se convierte en un círculo vicioso. Hay que dejar de hacer dietas restrictivas a corto plazo y aprender hábitos saludables orientados a que esta pérdida de grasa progresiva se mantenga a largo plazo.

¿Cómo se sale del “matrix” del adelgazamiento?

El “matrix” de los ultraprocesados es tener delante una comida con mucha publicidad, muy barata y muy apetecible y tienes que despertar para escapar de estos productos no saludables. Con esa comida hay más gente con necesidad de adelgazar y el “matrix” de adelgazamiento te presenta soluciones que no solo no son efectivas, sino que pueden comprometer tu salud. Es el caso de los batidos sustitutivos de comidas o las pastillas quemagrasas. La gente se agarra a esas promesas rápidas, se gasta el dinero y comprometer su salud, este el “matrix” de adelgazamiento. Le puede interesar: ¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

¿Es recomendable ponerse en manos de un profesional para adelgazar?

Un profesional te va ayudar con una alimentación acorde con tus objetivos y de forma saludable. Pero vivimos en un entorno digital donde se pueden promocionar modelos de belleza utópicos, que no son reales ni saludables. Y va asociado al negocio de los suplementos. Esto supone que la gente empiece la casa por el tejado sin saber llevar una alimentación ni una actividad física saludable.