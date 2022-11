Alimentación vegana: ¿los niños pueden llevar este modelo alimentario?

Noelia López, nutricionista española deja estas dudas y aclara si es recomendable o no que los niños adopten el veganismo como su modelo de alimentación. Le puede interesar: 5 alimentos ricos en vitamina C que debe consumir

Planificación de una alimentación vegana

Cualquier dieta, la alimentación vegana debería ser planificada de modo que no difiera mucho de una convencional: en ambos casos, hablemos de niños o adultos, debe haber un claro predominio de alimentos de origen vegetal.

Para evitar carencias alimentarias debemos tener en cuenta que:

- El 50% de nuestra alimentación deben ser frutas y verduras y deben consumirse un mínimo de cinco raciones diarias.

- Un 25% cereales y derivados integrales como avena, trigo, quinoa o espelta.

- El 25% restante corresponde a proteínas de calidad nutricional alta como legumbres, frutos secos y semillas (para los veganos) y huevos y derivados lácteos (para los vegetarianos).

Cabe resaltar que la Real Academia de Medicina de Bélgica advirtió de que los menores, las embarazadas y las madres que dan el pecho no deberían seguir una dieta vegana, ¿la razón? "Antes de los dos años de edad, los niños no deben ser veganos dado que no pueden prescindir de la leche materna u otra fórmula de origen animal en caso de no existir lactancia natural, y desde los dos años en adelante, cualquier cambio drástico en la dieta de los pequeños debe ser supervisado y orientado por un profesional, explican desde la Clínica Dávila, de Chile.

Además, esta alimentación, al restringir algunos alimentos, genera carencias inevitables y requiere el acompañamiento profesional de los niños para evitar deficiencias y retraso en el crecimiento, aseguró la Academia en un comunicado emitido el 14 de mayo del 2019.