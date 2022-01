Internet está inundado de consejos para fortalecer el sistema inmune a través de la alimentación, pero mucha de esa información es errónea. Expertos de la Clínica Mayo aclaran dos mitos al respecto:

1. Mito: la vitamina C previene enfermedades. Recurrir a grandes dosis de vitamina C en el invierno para evitar enfermarse no funciona. Sin embargo, la vitamina C puede acortar la duración de un resfriado una vez que ya esté enfermo. La vitamina C también es un antioxidante y esas propiedades antiinflamatorias pueden reducir la inflamación de los senos nasales.

2. Mito: el zinc estimula su sistema inmunológico. Al igual que la vitamina C, no hay pruebas suficientes que respalden la ingesta adicional de zinc para mantener a raya las enfermedades. Cumplir con los requisitos diarios de zinc es importante para un sistema inmunológico saludable, pero exceder estos requisitos puede ser tóxico. En 2009, la FDA advirtió a los consumidores que tuviesen cuidado con los aerosoles nasales de zinc: podían dañar el olfato. (Lea: Alimentos y hábitos para prevenir el hígado graso)

3. Mito: Los lácteos aumentan la producción de moco.

Algunos juran que la leche y otros productos lácteos empeoran una enfermedad por flema, pero no hay ciencia que lo respalde. La mayoría de los estudios no han encontrado relación entre el consumo de productos lácteos y el aumento de la producción de moco.