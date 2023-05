¿Alejandro Sanz sufre de depresión? Un psiquiatra y psicoterapeuta responde

A las 6:50 p. m. del pasado viernes 26 de mayo, el cantautor español Alejandro Sanz se dejó ver tan vulnerable como -quizás- nunca antes.

En su cuenta en Twitter aseguró: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”. Lea: “A veces no quiero ni estar”: la preocupante declaración de Alejandro Sanz

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó.