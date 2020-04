Al automedicarte, te vuelves tu peor enemigo

Mientras el mundo sigue luchando contra la pandemia, los científicos hacen la tarea: crear la vacuna contra el virus que hasta ayer había infectado a 853.200 personas y dejaba 41.887 víctimas mortales. El proceso, sin embargo, es largo y riguroso, tanto que, según Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, no vamos a tener vacuna hasta dentro de un año. (Lea aquí: Ojo: China no ha anunciado el éxito del suero cubano)

1. ¿Cuáles son las potenciales consecuencias de automedicarse y más en esta crisis?

- Se ha tornado un hábito común en la sociedad automedicarse, lo cual aumenta los riesgos en la salud y con la crisis que estamos viviendo aún más. En el afán de buscar alguna solución lo que pueden terminar logrando quienes se automedican es agravar la situación, sobre todo en:

a. Pacientes con enfermedades crónicas ya asociadas que estén con tratamiento de base y que actualmente comienzan a automedicarse... La interacción, o sea, la combinación farmacológica, puede traer complicaciones serias de salud.

b. Ir al hospital por intoxicación o malestares por los efectos adversos de los medicamentos que nosotros mismos nos recetamos provoca más riesgo de contagio a nivel epidemiológico, y además requiere de asistencia médica y recursos que en estos momentos están escasos.

c. Por último, y no menos despreciable, hay que decir que han muerto personas por ingerir medicamentos sin autorización médica, pues ellos mismos desconocen en realidad lo que están tomando. (Le puede interesa: El limón y el bicarbonato no curan ni previenen el coronavirus)