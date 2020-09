Estas palabras de la epidemióloga Silvana Zapata Bedoya, miembro del Grupo de Modulación y Seguimiento del COVID-19 en Colombia, son esperanzadoras y no pretenden desconocer el reto que todavía seguiremos afrontando día a día de cara al nuevo coronavirus: prevenir. (Le puede interesar: Ministerio de Salud da medidas para prevenir el coronavirus)

Estas gotitas también pueden inhalarse y entrar en los pulmones”, por lo tanto, “limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor manera de reducir la propagación de la enfermedad del coronavirus”. (Vea aquí: Distancia física: no podemos bajar la guardia)

Usar el tapaboca y hacerlo bien. “Debido a que los tapabocas desechables ayudan a evitar que el usuario propague gotas respiratorias, estos pueden retrasar la propagación del virus que causa el COVID-19. Usarlos puede ayudar a las personas que, sin saberlo, tienen el virus a no transmitirlo a otros”, explican los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud, en Colombia, recalca que es importante: lavarnos o desinfectarnos las manos antes de ponernos la mascarilla, así como al quitarla; asegurarnos de que esté bien ajustada y sea cómoda; ponerla de manera que cubra completamente desde la nariz hasta la barbilla. “Aquí deben hacer mucha pedagogía los entes territoriales, porque vemos mascarillas, pero no bien usadas”, destaca Zapata. (Le puede interesar: Usar tapabocas no causa hipoxia o déficit de oxígeno)