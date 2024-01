Agrandamiento de la próstata, la condición por la que fue operado el rey Carlos

La vejez no viene sola, reza un refrán popular. Se constituye en un factor de riesgo para múltiples condiciones y enfermedades y una de ellas, en el caso de los hombres, es el agrandamiento de la próstata. Lea: Hiperplasia prostática benigna: qué es y por qué amenaza a los hombres

“La próstata es una glándula que produce parte del líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Dicha glándula rodea la uretra, el conducto por el que la orina sale del cuerpo. Una próstata agrandada ocurre cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal”, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés).

Y, para no difundir pánico, aclara: “También se conoce como hiperplasia prostática benigna (HPB). Benigno significa que no es cáncer, y la hiperplasia significa demasiado crecimiento celular. La HPB no es cáncer y no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata”. Lea: ¿Adiós al tacto rectal para detectar el cáncer de próstata?

Esta condición, bastante común entre los hombres mayores de 45 años debido a que no es posible detener el crecimiento normal de la glándula prostática, es visibilizada por estos días en medios de comunicación nacionales e internacionales porque llevó a sala de cirugía al rey Carlos III, de 75 años.