Adiós al estrés con la alimentación: abre tu mente a una experiencia ‘Zen’

Al igual que muchas personas en el mundo, a inicios de la pandemia de COVID-19 amigos de Juan Vallejo, residentes en Colombia y Miami, subieron de peso. Ellos sabían que ‘Juanchi’ -como lo llaman sus allegados- estaba enfocado en la alimentación saludable y el entrenamiento físico, y no dudaron en pedirle “auxilio”.

Entre ellos recalca: empezar el día temprano, cumplir con entrenar y aprender sobre nutrición, pero también aprender a tener una rutina establecida, a cumplir con horarios de comida y ejercicio, a no dejar pasar un lunes sin entrenar, a no sacar excusas y a escuchar nuestro cuerpo.

Quienes aspiran a ingresar a Zendiet diligencian un formulario para inscribirse en una lista de espera. Allí ‘Juanchi’ indaga sobre su edad, ocupación, motivación, objetivo, entre otros datos generales, pero al final el ingreso depende de una sola cosa: “es el feeling que siento con la persona cuando hablamos. Tiene que haber esa conexión con esa persona que está detrás de ese celular pidiéndome ayuda. Tengo que sentir que nos vamos a sentir bien, que vamos a poder establecer un compromiso, ser un equipo, que la persona de verdad quiere cambiar y que me va a aportar a motivación”, manifiesta con emoción.

Y no es una exageración usar este adjetivo.

Para ello los miembros acceden a asesoría nutricional por cuatro semanas, acompañamiento en sus primeras compras de mercado, seguimiento y revisión de cada comida, más de 150 recetas de platos saludables y apoyo en un grupo en WhatsApp o por chat privado. Lea: Recomendaciones para tener una alimentación saludable

“En Zendiet no nos enfocamos en hacer una dieta, sino en crear adherencia a un estilo de vida o a una alimentación, donde la persona pueda sentir que no está en dieta y se mantiene como le gusta, con más energía y feliz. Por experiencias que he vivido, les enseño a los miembros que pueden llevar una vida saludable sin prohibirse ningún alimento, pero tienen que conocer qué es lo que más deberían consumir y qué es lo que menos, o consumir de una manera muy esporádica, para llevar una vida saludable; y empezar a entrenar, porque deben acompañar nuestras recomendaciones nutricionales con el ejercicio de su preferencia”, explica el CEO del club.