“Acabé en el hospital”: estos son los riesgos de usar pestañas postizas

“La profesional utilizó los mismos materiales con los que trabajaba siempre y a los que yo estaba acostumbrada, pero con el paso de las horas, el ojo se me hinchaba y me dolía cada vez más”, mencionó Valéria. Lea aquí: Siete recomendaciones para cuidar sus ojos de las pantallas

“Prácticamente no pude dormir esa noche. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté y ya no podía abrir los ojos. Según el médico que me atendió, tenía una infección, pero no sabía si fue por el pegamento que usó la profesional o el pelo sintético que usó”, recordó.

Campos señaló que, para recuperarse por completo de la infección de sus ojos, necesitó tomar antibióticos durante siete días. Le puede interesar: Diez consejos para leer en dispositivos electrónicos

Por otra parte, la infección no pudo afectar la visión de la brasileña, pero sus pestañas naturales no volvieron a crecer ni tener el volumen anterior a las extensiones.