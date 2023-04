Abuso infantil, una realidad más allá del caso Dalái Lama...

Diana Cecilia Gómez Miranda, psicoterapeuta clínica.

La psicoterapeuta clínica aconseja a los padres de familia evitar el chantaje emocional y promover los límites. “A los niños no hay que obligarlos a saludar de besos y abrazos. No es necesario el chantaje emocional como: “Si no le das un beso al tío se pondrá triste”, “los niños educados dan besos y abrazos”, “si no hay beso, no hay helado”. Como padres es importante ofrecerles alternativas de saludo. Si no quiere saludar de beso y abrazo, enséñale a saludar con su manito”.

El incidente con Dalái Lama sigue causando críticas generalizadas y representa una oportunidad para continuar el debate sobre la protección de menores y brindar recursos a los padres de familia para que enseñen a sus hijos a actuar frente a este tipo de acciones, en especial, si son figuras de autoridad.