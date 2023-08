“A todos se nos hincha la tripa”: los riesgos de tratarse el SIBO con TikTok

Lo primero que hay que tener claro, subraya, es que el SIBO no es causa, sino consecuencia de un desorden digestivo. Primer motivo por el que es inútil autodiagnosticárselo y empezar a hacer lo que le ha ido bien (o dice que le ha ido bien) a otra persona: si no se ataja la causa, volverá a aparecer. Lea: Conoce los síntomas del síndrome del intestino irritable

A todos se nos hincha la tripa después de comer

Los especialistas están preocupados no ya tanto por el aumento de casos de SIBO, sino porque también se están incrementando las patologías digestivas como consecuencia de malos hábitos de vida.

Basta una breve inmersión por TikTok o Instagram para ver miles de vídeos con millones de visualizaciones en los que alguien -en su mayoría chicas jóvenes- ofrecen sus trucos para quitarse de encima este incómodo problema que les hincha la tripa: qué alimentos dejar de comer, cómo hacer la compra en el súper, tratamientos “alternativos naturales” a los fármacos... Lea: ¿Viajas este puente festivo? Qué comer y qué evitar para no dañar el paseo

“Ahora todas las jóvenes que no tienen la tripa plana, que somos la mayoría, se lo achacan al SIBO”, y entonces empiezan a “hacer restricciones alimentarias muy importantes. Y claro, la tripa baja, pero porque no comes”. Además, “a todos se nos hincha la tripa después de comer. Así que si no comes, pues tampoco te hinchas”, advierte.