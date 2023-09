A propósito de Shakira: qué es la gestación subrogada y cómo funciona

De acuerdo con Reproducción Asistida ORG, “la gestación subrogada o por sustitución es un método de reproducción asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo”.

Así es el proceso

Esto quiere decir que la gestante (mujer que lleva en su vientre al hijo de otras personas) entregará al bebé tras su nacimiento a los padres de intención.

Juan Gabriel Martínez Lugo, ginecólogo y especialista en reproducción humana, explica que, inicialmente, hace décadas, este método estaba pensado para aquellas mujeres que, por enfermedades graves, no podían llevar a cabo un embarazo, pero que tenían el deseo de ser mamás.

Y es que el doctor Martínez cuenta que hay muchas condiciones que pueden impedirle a una mujer gestar: “Que nazca sin útero, por ejemplo, o que por alguna razón hayan tenido que quitárselo. Que su útero haya sido sometido a múltiples intervenciones”; también toman la decisión de ser mamás por subrogación algunas mujeres que, por ejemplo, sufren enfermedades graves como cardiopatías y para quienes embarazarse sería demasiado riesgoso. Lee también: Madre subrogada: relato de cuando parí a los gemelos de otra mujer

Con el tiempo, y los avances tecnológicos, ya no solo se realiza en mujeres que no pueden embarazarse, sino en algunas que simplemente quieren ser mamás sin llevar un embarazo; sin embargo, no hay que perder de vista que el proceso para la subrogación es complejo, según reconoce el doctor Martínez, y las probabilidades de éxito aumentan o disminuyen con la edad.

El experto indica que el proceso, previo consentimiento de las partes, “se empieza de forma sincronizada trabajando con las dos pacientes, es decir, la que será la mamá subrogada y la que necesita la subrogación”.

“A la paciente que necesita la subrogación se le hace una serie de estudios básicos mirando la reserva ovárica, la edad de la paciente, exámenes hormonales e infecciosos. Y, a su vez, al esposo se le hace un estudio, un espermograma para mirar la producción espermática. Todo eso nos ayuda a predecir cómo le va a ir en la formación de embriones. Una paciente que necesite subrogación, de cierta manera, va a necesitar una fertilización in vitro para poder nosotros tener embriones en el laboratorio y poder llevar esos embriones a la mamá subrogada”, explica.

Luego de un estricto tratamiento médico para ambas mamás, y de obtener el embrión en un laboratorio, este se lleva hasta el vientre de la mamá subrogada y, si todo sale bien, dos semanas después habrá una prueba de embarazo positiva. Y en dos semanas habrá una ecografía donde se podrá apreciar al nuevo bebé. El resto será un embarazo normal, con controles, antojos, algunos malestares propios de la gravidez.

Luego viene el parto y, finalmente, el bebé irá a los brazos de sus papás... pero aquí es donde viene un debate espinoso que incluye retos éticos y emocionales.

Retos éticos y emocionales

Existe un hilarante debate respecto a la subrogación en Colombia y en el mundo. Hay quienes, desde la religión y la moral, aseguran que es éticamente cuestionable, que es como “vender” a un hijo propio porque, aunque muchas veces no se reconozca, hay quienes ofrecen dinero a cambio de “prestar” sus vientres para que otras mujeres sean mamás, más allá de los gastos inherentes al embarazo. Lee también: ¿Es posible alquilar vientres en Colombia?

¿Y si la mujer que llevó en su vientre al bebé por nueve meses siente apego por él y, al final, se rehusa a entregarlo?

¿Es legal en Colombia?

No es ilegal. Hay que decir que en el ordenamiento jurídico colombiano no hay una prohibición expresa para la realización de este tipo convenios o acuerdos. No obstante, respecto de las técnicas de reproducción asistida, dentro de las cuales se ubica la maternidad subrogada o sustituta, la Corte ha considerado que están legitimadas jurídicamente, en virtud del artículo 42-6 constitucional, el cual prevé que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tiene iguales derechos y deberes”.

La Corte, en la Sentencia T-968/09, dijo: “(...) Se ha evidenciado la necesidad de una ‘regulación exhaustiva y del cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones’ como los siguientes: (i) que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir; (ii) que los gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante (quien facilita su vientre); (iii) que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas; (iv) que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como mayoría de edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etc.; (v) que la mujer gestante tenga la obligación de someterse a los exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, así como a valoraciones psicológicas; (vi) que se preserve la identidad de las partes; (vii) que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e implantado el material reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor; (viii) que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia; (ix) que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor; y (x) que la mujer gestante solo podría interrumpir el embarazo por prescripción médica”.