6 cosas que usted debe saber si padece una enfermedad renal crónica

Según los reportes del Instituto Nacional de Salud, la mayoría de personas fallecidas por COVID-19 en Colombia padecía por lo menos una patología de base y las enfermedades renales crónicas están en la lista. “Todavía no hemos hecho pico. Todavía estamos subiendo, lo que pasa es que lo estamos haciendo más lentamente”, dijo ayer el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, en entrevista con El Universal, lo cual implica que habrá más contagios y, en consecuencia, más muertes, pero esta realidad, más que llenar de pánico a toda la población y, especialmente, a las personas más vulnerables (adultos mayores de 70 años con comorbilidades), debe impulsarnos a saber cómo prevenir más contagios y, de no lograrlo, a estar preparados sobre qué hacer en caso de que terminemos contrayendo el virus. En tal sentido, veamos las recomendaciones y respuestas que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene para los pacientes renales:

1. ¿Están más en riesgo?

Sí, por tres razones fundamentales:

-Las personas con una enfermedad renal crónica tienen mayor probabilidad de presentar síntomas graves del COVID-19 que las personas sin enfermedad renal.

-Las personas en diálisis tienen un sistema inmunitario debilitado que hace más difícil luchar contra el coronavirus.

-Las personas con un trasplante renal también tienen un sistema inmunitario debilitado.

2. Prevenir es fundamental

-Lávese las manos con frecuencia y evite siempre tocarse la cara.

-Permanezca alejado de toda persona que usted sepa que está enferma.

-Pida a sus familiares y amigos que están enfermos o que podrían estarlo que no le visiten.

-Permanezca siempre como mínimo a 2 metros de distancia de toda persona cuando usted esté fuera de su casa.

-Reduzca al mínimo y, si fuera posible, evite por completo ir a lugares donde haya muchas personas, lo que incluye negocios, supermercados y farmacias. Cuando sea posible, pida a un amigo o un pariente que esté sano que le compre lo que necesite.

-Si debe salir de la casa para ir a algún lugar donde haya muchas personas, use un tapabocas que le cubra desde la nariz hasta la barbilla.

3. Sobre las citas periódicas...

-Es importante que mantenga sus citas médicas periódicas programadas.

-Muchos consultorios han establecido mecanismos para hablar con el médico por teléfono, sin tener que desplazarse al consultorio.

-De esta manera usted se mantiene seguro, lejos de los lugares donde podría exponerse al coronavirus. Asegúrese de permanecer en contacto con su médico.

4. Esté más preparado y prepare a su familia para afrontar la pandemia.

-Es fundamental planificar las necesidades básicas como los alimentos, el agua y los medicamentos.

-Asegúrese de tener un suministro suficiente de todos sus medicamentos, como mínimo para 90 días.

-Procure tener una provisión suficiente de alimentos saludables.

-Manténgase físicamente activo todos los días, haciendo actividad física en casa.

-Beba mucha agua y mantenga una buena hidratación.

-Tenga suministros de limpieza en su hogar (como jabón, desinfectantes y desinfectante de manos a base de alcohol).

-Tenga a mano el número de teléfono de su médico, en algún lugar donde tanto usted como sus familiares puedan encontrarlo fácilmente. También puede ser útil tener a mano el número de teléfono de la farmacia, de los médicos especialistas y su EPS.

5. Si llega a sentirse mal...

-Llame a su médico de inmediato.

-No tema buscar atención si no se siente bien. La mayoría de los hospitales y los consultorios han organizado mecanismos para proteger de la infección por el coronavirus a las personas que acuden por otras razones. Es importante que reciba ayuda si está enfermo.

6. Siga su tratamiento.

-No comience ni interrumpa ninguna medicación sin hablar primero con su médico.

-Lo más importante es que tome sus medicamentos con regularidad, como se los hayan recetado.

-Asegúrese de no quedarse sin medicación. Llame a su farmacia para obtener un suministro de tres meses de todos sus medicamentos, de manera de asegurarse de que no se le terminen y de no tener que ir a la farmacia con la misma frecuencia.

-En este momento no hay ninguna indicación de que se deba suspender algún medicamento si usted contrae COVID-19.