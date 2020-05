51 muertos en Cartagena: los que llevan la peor parte del coronavirus

Es necesario conocer las características de los fallecidos para tomar más precauciones al respecto y para que las instituciones de salud trabajen en prevenir. En Cartagena el número de recuperados casi que triplica las muertes, pero eso no quiere decir que no debamos advertirle a la población con más riesgo sobre los efectos que podría tener el nuevo coronavirus en su salud. La principal recomendación de los médicos a las personas con enfermedades crónicas es que se queden en la casa, lo ideal sería que no salieran durante la pandemia; que no modifiquen ni suspendan sus tratamientos sin consultarlo con su médico; que intenten alimentarse saludablemente y hagan ejercicio en la casa; y que reporten telefónicamente a las autoridades de salud y a sus EPS si llegan a tener síntomas asociados al COVID-19, especialmente fiebre mayor a 38°C y dificultad para respirar.

