Los resfriados son comunes y sus síntomas pueden ser tratados sin necesidad de consultar con un médico, ya que sus estos suelen mejorar luego de 3 o 4 días. Sin embargo, el malestar genera incomodidad, pues el resfriado no tiene una cura y el paciente debería esperar a que el virus salga del cuerpo por sí solo.

Automedicarse no es una opción, debido a que los antibióticos, ni los jarabes sirven para tratar un resfriado.

El resfriado se manifiesta con: dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza y corporal, fiebre baja y en algunos casos, tos. Si alguno de estos síntomas persiste o empeora luego de unos días, es cuando podrá iniciar con un tratamiento farmacológico, eso sí, solo si su médico lo indica. (Lea aquí: ¿Cómo sé que es COVID y no un resfriado, gripe o alergia?)

La recomendación principal cuando aparece un resfriado, es descansar. Reponer el cuerpo mientras mantienes reposo le ayudará a salir más rápido de la virosis, además, evitará que otros se contagien.

Que no pueda usar medicamentos, no significa que debe abstenerse de realizar algunos remedios caseros que lo hagan sentir mejor. Claro está, siempre debe tener la precaución de no excederse y en caso de no observar mejoría, suspenda el tratamiento y vaya a una consulta con un especialista.