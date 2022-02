Imagina que estás en el parque con tu hijo jugando y comiendo golosinas, de repente comienzas a ver que se toca el pecho, intenta a hablar, pero no le sale la voz y se pone pálido de un momento a otro, ¡se está atragantando!, no sabes qué hacer e intentas buscar en una solución, decides ver en el teléfono, ¡pero no tienes tiempo para ver videos de primeros auxilios en YouTube! La información precisa puede ser la diferencia entre un final feliz o un desenlace fatal para esta historia. Lea aquí: Primeros auxilios en el hogar: seguridad y tranquilidad

La escena le puede pasar a cualquiera y si no que lo diga el médico Daniel Vargas, una hija suya vivió algo parecido hace años. Él cuenta que cuando iniciaba los estudios de su especialización en Anestesiología y Reanimación en San José de Costa Rica, su hija, entonces de diez meses, se llevó a la boca accidentalmente un tornillo pequeño que recogió del suelo. “Afortunadamente, mi esposa, que había realizado un curso de reanimación, actuó de manera inmediata y eso le salvó la vida”, recuerda el doctor Vargas.