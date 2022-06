5 enfermedades causadas por el sobrepeso y la mala alimentación

De acuerdo con el estudio “Obesity-Related Digestive Diseases and Their Pathophysiology”, si bien los datos sobre la reducción de peso como manejo de esta enfermedad son menores, sí se evidenció que incluso una pequeña reducción del peso, de entre 2 a 3 kilos, tiene una asociación directa con la disminución de los síntomas del reflujo. Le puede interesar: ¿Qué sirve para el reflujo?

1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico: según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la obesidad es uno de los factores de riesgo que se han identificado para el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más conocida como ‘reflujo’, pero no es la única. Esta afección ocurre cuando un músculo al final del esófago, el tubo que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago, no se cierra adecuadamente haciendo que el contenido del estómago regrese, o haga reflujo, hacia el esófago y lo irrite.

3. Hígado graso: según el Colegio Americano de Gastroenterología, la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) abarca a un grupo de afecciones en las que se presenta excesiva acumulación de grasa dentro del hígado de gente que consume poco o nada de alcohol. La forma más común de esta enfermedad es una afección como hígado graso, en la que se acumula grasa dentro de las células hepáticas.

El estudio “Obesity-Related Digestive Diseases and Their Pathophysiology”, señala que la prevalencia de esta enfermedad es del 14% al 30% de la población general y la obesidad es uno de los principales factores de riesgo. Su prevalencia es 4,6 veces mayor en personas con obesidad y, si no se controla a tiempo, alrededor del 25% podrían presentar fibrosis hepática que empeora con el tiempo, derivado en una cirrosis si no se tienen los controles adecuados.

Los expertos coinciden en que un proceso de pérdida de peso, acompañado de alimentación saludable, ejercicio y acompañamiento médico, es una de las formas eficaces para reducir la cantidad de grasas en el hígado. Lea también: ¿Qué sirve para la diarrea?

4. Cáncer de estómago: según el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), este tipo de cáncer ocupa la sexta posición en incidencia a nivel mundial, con una tasa de 11,1 casos por cada 100.000 habitantes para el 202010. En Colombia, según el mismo indicador, ocupa la quinta posición, con una incidencia de 12,8 casos por igual número de habitantes. Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la falta de un manejo integral para los pacientes y más programas de prevención son, entre otros, los factores que explican por qué se han disparado las cifras en el país.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, este tipo de tumor, conocido también como cáncer gástrico de cardias (la parte superior del estómago más cercana al esófago), tiende a desarrollarse lentamente por un periodo de muchos años. Antes de que se forme un verdadero cáncer, a menudo ocurren cambios precancerosos en el revestimiento interno (mucosa) del estómago que por lo general no causan síntomas y, por ende, no se detectan a tiempo.

Si bien el sobrepeso o la obesidad son causa probables la aparición de estos cánceres, aún más lo es el hecho de llevar una alimentación con grandes cantidades de alimentos ahumados, preservados en sal, pescados y carnes procesadas.