5 alimentos ricos en vitamina C que debe consumir

La alimentación es fundamental y mucho más cuando se trata de recibir los nutrientes que nuestro organismo no produce por sí mismo, como la vitamina C, que la encargada de fortalecer el sistema inmune y, de acuerdo con Betty Gonzalez, nutricionista, “la ingesta de vitamina C debe ser una de las cosas más importantes del día a día de una persona, puesto que esta contribuye en muchas funciones del cuerpo, entre ellas, la absorción del hierro, el buen funcionamiento del sistema inmunológico, el crecimiento y el desarrollo correcto de los órganos”. Lea aquí: El top de alimentos con más Vitamina C

¿Es posible tomar demasiada vitamina C?

Katherine Zeratsky, editora especialista en la guía de nutrición y alimentación saludable de la Clínica Mayo aclara la duda: Debido a que su cuerpo no produce ni almacena vitamina C, es importante incluir la vitamina C en su dieta. Para la mayoría de las personas, una naranja o una taza de fresas, pimiento rojo picado o brócoli proporciona suficiente cantidad de vitamina C para el día. Lea: ¿Cuánta avena debo tomar al día para bajar el colesterol?

Para los adultos, la cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 65 a 90 miligramos (mg) al día, y el límite superior es de 2000 mg al día. Aunque es poco probable que un exceso de vitamina C en la dieta sea perjudicial, las megadosis de los suplementos de vitamina C pueden causar lo siguiente:

- Diarrea.

- Náuseas.

- Vómitos.

- Acidez estomacal.

- Cólicos abdominales.

- Dolor de cabeza.

- Insomnio.