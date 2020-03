5 acciones para cuidar a los adultos mayores del coronavirus

Es importante que todos asumamos medidas individuales y cotidianas para prevenir más contagios de COVID-19, no solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino a los seres que amamos y que tienen más probabilidad de complicarse por culpa del nuevo coronavirus: las personas mayores y/o con enfermedades subyacentes. Si eres joven y crees que no te contagiarás o no te importa que pase, piensa en tus papás y abuelos, podrías contagiarlos y ellos podrían pasarla más mal que tú... ¡Acata las recomendaciones de los expertos que publicamos en esta página! (Lea aquí: Coronavirus: así se repartirán las ayudas humanitarias en Cartagena)

Y si eres parte de la población más golpeada por el virus, mucho más: tu salud también es tu responsabilidad, así que mucho ojo:

1. Quédate en casa y una vez más: lávate las manos frecuentemente durante al menos veinte segundos, con abundante agua y jabón.