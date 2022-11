4 consejos que te ayudarán a combatir el sueño durante la jornada laboral

Hay algo de lo que no se habla mucho y es de ese momento en el día en el que pierdes la energía y lo único en lo que puedes pensar es en que el sueño no te gane la batalla en pleno horario laboral y es que claro, todos los días no nos levantamos con la misma energía. Lea aquí: Este es el ruido blanco y sus grandes beneficios para dormir

Cuando este cansancio aparece, la primera opción suele ser tomarse una gran taza de café, sin embargo, esto podría traer efectos adversos para tu salud si se hace de forma frecuente, pues además de ingerir altos niveles de cafeína, también se consume una cantidad razonable de azúcar.

Seguramente estás buscando alternativas al café para vencer las ganas de dormir en el trabajo. Así que tranquilo, el tinto no es la única solución y aquí te damos algunos consejos para que los apliques sin sobreestimular el sistema nervioso. Le puede interesar: ¿Tienes pesadillas crónicas? Una terapia promete ayudar a reducirlas

4 recomendaciones para que el sueño no te gane

1. Muévete. Para “espantar” el sueño puede ser útil caminar a comprar algo para complementar el almuerzo, subir un par de veces las escaleras o hacer alguna actividad que te active sin que tengas que esforzarte mucho. Esto servirá para que se bombee más oxigeno a la sangre y se liberen las hormonas que aumentan los niveles de felicidad y energía: dopamina, oxitocina y serotonina.