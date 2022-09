$!3 tipos de suegras tóxicas y cómo combatirlas antes de acabar tu relación

Suegra criticona

Nadie habla de esto pero también hay decepción de suegras como que empiezan siendo un amor y luego como ven que el hijo ta como enamorado se vuelven re tóxicas, señora si, se que es su hijo pero déjelo crecer y madurar por favor, me paso con mi ex suegra, que pesar.

Esta suegra intenta manipular a sus hijos y tomar las riendas de su vida y la de su pareja. Una suegra controladora destruirá tu relación de pareja si no obtiene la atención suficiente que requiere de su hijo.

“Yo me quedo sola, no vengas a visitarme, quédate con tu mujer”, “Si me pasa algo, ya me las arreglaré yo sola”, “Yo jamás dejé a mi madre sola ni un fin de semana”, son algunas de sus frases más comunes de este tipo de suegras.