3 famosas colombianas que se operaron los senos y ahora se arrepienten

Natalia Durán, Angelly Moncayo y Ana Sofía Henao son tres famosas colombianas que han sufrido síndrome de Asia.

Las enfermedades no distinguen entre si eres famoso o no y el síndrome de Asia no es la excepción. Conoce los síntomas de esta rara afección, en especial, si tuviste una mamoplastia.