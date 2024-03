21 de marzo: día de concienciar sobre el síndrome de Down

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de generar conciencia en la sociedad sobre el valor de las personas con este diagnóstico, quienes, a pesar de sus limitaciones intelectuales, tienen múltiples capacidades y fortalezas que facilitan el desarrollo de habilidades comunicativas. Lea: Es oficial: Mattel presenta la primera Barbie con síndrome de Down

En conversación con El Universal, la psicóloga Thalía Román Mercado, magíster en Neuropsicología Educativa, explicó que el síndrome de Down (SD) “es una alteración genética que se produce por triplicación bien sea total o parcial del cromosoma 21, es decir, que se produce por cuenta de un aumento en el material genético, lo implica que no es una condición patológica, no es una enfermedad, por lo que se debe precisar que no es prevenible, o al menos aún no existe suficiente material empírico que nos permita concluir que puede ser prevenido”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.