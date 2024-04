2 de abril: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

En su intervención, destacó: “Siempre me sentí capaz y lista para estudiar y posterior a ello para trabajar, sólo que no podía expresarlo ni demostrarlo, necesitaba ajustes, me enfrentaba día a día a una discapacidad poco visible, para unas cosas parecía no ser persona con discapacidad y para otras, mi forma de actuar estaba muy lejos de lo que socialmente es aceptado y abierto al éxito, me jugaban en contra las estereotipias, ansiedad y forma particular de hablar y actuar en ciertos escenarios”.

Instó a crear en Colombia un plan de acción para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, alineado con las directrices aprobadas por este comité (ONU) en el 2022, de modo “que los programas, leyes y proyectos garanticen nuestra participación con autonomía e independencia”. Y asimismo, que puedan “contar con estadísticas, eliminar las barreras actitudinales a las que nos enfrentamos y tener en cuenta que gran parte de la población con autismo vive en una profunda desventaja social”. Lea: Le dijeron que por su autismo no avanzaría, ¡ahora es emprendedor!