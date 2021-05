En el mes de las madres, una de las tres cadenas líderes de droguerías en Colombia, resuelve los 10 mitos más comunes de las madres colombianas respecto al uso de los medicamentos y artículos de cuidado personal.

Ernesto Torregrosa, jefe de Gestión Farmacéutica de droguerías Colsubsidio, responde dejando claridad que existen particularidades y que siempre ante cualquier inquietud es fundamental consultar a su médico.

Mito 1: Tomar un medicamento con agua tibia o helada hace que pierda el efecto

La temperatura del agua con la que se toma un medicamento no influye en el efecto de este. La razón es que al entrar al cuerpo por la vía digestiva, el agua toma rápidamente la temperatura corporal, de manera que no influye en absoluto. A menos que sea un medicamento cuya indicación así lo exija o que el profesional lo indique. Lo que si es cierto es que los medicamentos deben ingerirse siempre con agua y no se recomienda ninguna otra bebida para hacerlo.

Mito 2: La mejor crema para el cuidado de la piel siempre es la más costosa y debe ser formulada por un médico

La primera aclaración importante es que existen productos dermatológicos y dermocosméticos. Los primeros son para tratamientos específicos de una enfermedad de la piel y requieren fórmula médica, mientras que los segundos cumplen una función de bienestar y estética.

En ese orden de ideas, este es un mundo donde existen cientos de mitos que llevan a las mujeres a comprar el producto que le aconsejan, más no el producto adecuado para su piel. Por eso, más allá del precio, la elección de una crema dermatológica o dermocosmética debe estar enfocada en que el producto aporte hidratación a la piel y protección solar. Sin embargo, para una mayor efectividad siempre es recomendable visitar su médico.

Mito 3: Todos los protectores solares son iguales y solo sirven en tierra caliente.

Seamos claros, el protector solar es muy importante para la piel, sin importar el clima y ciudad donde usted viva. En ese sentido es vital elegir el producto correcto según el tipo de piel y el nivel de protección que necesita, por ejemplo, la elección del factor de protección Solar (FPS) debe ser proporcional a la resistencia de la piel y la actividad de la persona, de esa manera, sabemos que las personas que se queman con facilidad deben usar un número alto, específicamente por encima de 30 y las pieles que no se broncean fácilmente, un factor más bajo.

Lo que si hay que aclarar es que no existen protectores solares con 100% de efectividad, ya que si esto fuera así, no permitirían en absoluto el paso de los rayos UV. Aquí lo más importante es crear el hábito de usar bloqueador todos los días en todas las edades de la vida porque la piel necesita esa protección.

Mito 4: Comer chocolate y embutidos durante el embarazo provoca acné

Las principales causas del acné son de tipo genético y el sistema hormonal. En el embarazo un porcentaje importante de mujeres sufren de estos cambios provocando que se acumule grasa en la piel del rostro y produzca lo que comúnmente conocemos como barros.