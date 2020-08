La Alcaldía Distrital de Barranquilla sigue trabajando de la mano con los vendedores del Centro en la reapertura responsable y segura de sus negocios en el sector de peatonalización. El equipo de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público realizó visitas en la zona para verificar que efectivamente se esté cumpliendo con lo pactado: una reapertura gradual y organizada con la implementación de protocolos de bioseguridad.

En días pasados, la zona de peatonalización del Centro, que comprende la calle 33 entre carreras 40 y 41, 42 y 43, la carrera 41 entre calles 32 y 30, la carrera 41B entre calles 31 y 30, y la calle 42 entre carreras 32 y 33, empezó su reapertura escalonada, por lo cual funcionarios de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público realizan rondas pedagógicas y entrega de elementos de bioseguridad para su cuidado, además de sanciones disciplinarias a aquellos que estén incumpliendo las medidas.

Un equipo de pedagogos, vigías e inspectores de espacio público verificaron que los vendedores usen correctamente el tapabocas y mantengan el distanciamiento físico, para lo cual se demarcaron los locales de esta zona con ‘pico y número’, asignando a cada negocio el No. 1 o el No. 2; así, los días lunes, miércoles y viernes podrán abrir los identificados con el 2 y los días martes, jueves y sábado los marcados con 1. El domingo no hay actividad comercial.

Aquellos negocios que abrieron en días contrarios a lo asignado se les aplicó un cierre por 3 días de inactividad comercial como sanción disciplinaria por parte de inspectores de la secretaría.

La secretaria de Control Urbano y Espacio Público, Lizette Bermejo, dijo que “el compromiso debe ser de todos, para evitar así aglomeraciones y posibles contagios en la zona. Estamos en un momento en el cual no debemos bajar la guardia y ser muy responsables con las medidas de distanciamiento y cuidado que hemos implementado para preservar la salud, tanto de los vendedores, como de sus clientes”.

Igualmente, el equipo de pedagogos de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público socializan nuevamente las medidas, recordando el uso correcto de tapabocas, el distanciamiento físico de dos metros entre personas y el lavado constante de manos, para lo cual la Alcaldía ha instalado lavamanos portátiles en la zona, todo esto con el objetivo de lograr una reapertura responsable y organizada en el Centro de la ciudad y prevenir contagios por COVID-19.