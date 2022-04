Ahora, “se ha ocupado la sala de informática, la sala de profesores, el salón múltiple, la pequeña biblioteca, los pasillos; se trabaja como se puede, con carencias, un docente al lado del otro, interferencia, bulla. Es un desastre total. No se puede desarrollar la educación en las condiciones que se requieren y no hay laboratorio para nadie”, precisó el docente.

Contó que “este problema tiene más de una década, incluso hace cinco años se interpuso una tutela contra la Alcaldía municipal y la Gobernación y no ha tenido cumplimiento. A raíz de la tutela hicieron algunos arreglos y en 2018 el municipio inició con recursos propios la construcción del megacolegio. Ese inicio consta de seis aulas y una sala de profesores, y el proyecto se pasó a la Secretaría de Educación Departamental porque supuestamente lo iba a terminar. Inicialmente la Gobernación dijo que ya tenía los recursos, pero que el municipio debía terminar lo que inició y no había terminado”.

“Hasta el momento no ha habido solución a la tutela ni a la construcción del megacolegio, ni se ha invertido un peso en la educación por parte del departamento. El municipio dice que no tiene recursos y es realmente un costo que no está a su alcance. Lo lamentable es que este año el Gobierno departamental y la Secretaría de Educación anunciaron inversiones para construcción y reparación de aulas y Villanueva no se encuentra priorizada, agregó Pereira”.

Protestarán en la Gobernación

Para mañana miércoles, la IETA de Villanueva programó una asamblea de padres de familia, quienes en compañía de estudiantes y profesores prevén visitar el jueves la Gobernación de Bolívar, “para ver si nos atienden, se resuelve el problema de la tutela e inician la construcción del megacolegio”, indicó Pereira.

Sobre lo expuesto, El Universal consultó a la Gobernación de Bolívar, pero aún no ha recibido respuesta.