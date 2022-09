Video: así rescataron a niña que cayó en un pozo de 10 metros en Turbaco

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Turbaco llegó al lugar y sacó a la niña del sitio, luego fue trasladada a un centro asistencial. Según fuentes no oficiales, la menor se encuentra en buen estado de salud, pues habría sufrido afecciones menores.

Por su parte, los internautas preguntan “¿Dónde están las directivas del colegio?”, pues se supone que los estudiantes no deberían salir sin supervisión de las instalaciones educativas. Hasta el momento no hemos obtenido declaraciones por parte de la institución supuestamente implicada; El Universal intentó comunicarse con la rectora a través de una llamada telefónica, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con un medio local, las autoridades, padres de familia y directivas del colegio se habrían reunido para estipular medidas que impidan que situaciones como esta sucedan nuevamente.