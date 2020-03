Vereda Las Brisas hoy recordará a sus víctimas

Las Brisas y Pela El Ojo ya no son las tierras productivas de antes, muchos de los desplazados que han decido regresar, no lo hacen del todo y se vive entre el recuerdo los seres queridos que perdieron y el abandono del Estado, que no ha cumplido con compromisos tras una sentencia de Justicia y Paz. Esperan que la vía de acceso sea reparada, así como proyectos productivos para el campo, un centro de acopio, un camión de transporte de cosechas, innumerables necesidades que hoy están sin cumplir.

Con la masacre de Las Brisas, hace 20 años también se produjo el desplazamiento entero del vecino corregimiento de Mampuján, Marialabaja, cuyos habitantes lo abandonaron todo y salieron huyendo de sus casas ante una amenaza de muerte de los paramilitares.

La Unidad de Víctimas ha precisado que el Fondo para Reparación ha entregado a las víctimas de Las Brisas 2.800 millones de pesos a las 145 personas, que han sido indemnizadas por este hecho.