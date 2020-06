Usuarios de Mahates siguen esperando su nuevo hospital

Los usuarios del municipio de Mahates, norte de Bolívar, dicen que diez años esperando a que terminen y entreguen el nuevo hospital es demasiado, para las necesidades de salud que allí se manifiestan.

La urgencia de que se entregue ese centro médico de primer nivel se ha hecho más intensa ahora, cuando el poblado ya cuenta con personas contagiadas de COVID-19.

Erika Guerrero Barahona, una habitante, contó que el municipio tiene una ESE de primer nivel, pero no está apta para garantizar una buena atención.

“No es justo que debamos ir a Cartagena a hacernos una ecografía, por ejemplo, porque aquí no tenemos ese servicio. Tampoco hay atención con especialistas y muchas familias no cuentan con los recursos para trasladarse. Si esa obra no la terminan pronto, lo poco que han hecho se dañará y los perjudicados seremos nosotros”.

Debido a las exigencias que hace constantemente la comunidad y al aumento acelerado de casos de contagios, el alcalde, José Altahona Escorcia, solicitó al Fondo Adaptación la culminación de las obras, que se paralizaron hace 10 meses.

El mandatario manifestó que la ESE que atiende ahora, por sus condiciones físicas, no es suficiente para tratar a tantas personas, pese al acondicionamiento que le hicieron recientemente.

Añadió que las partes que integran ese proceso deberían ponerse de acuerdo para buscarle una salida a la crisis.

Igualmente, indicó que antes de que se presentaran casos de COVID-19 en Mahates, desde su administración se habían iniciado acercamientos con las autoridades competentes, para concertar una salida al problema.

“Ahora estamos solicitando al Fondo Adaptación, al contratista y a algunos senadores de la República, ya que se trata de una situación de tipo jurídico, porque están pidiendo una adición presupuestal de más de $2.000 millones para poder reiniciar los trabajos”, informó Altahona.

Expresó que si se retoman los trabajos y se pone en funcionamiento el hospital, se podrán atender, con todas las condiciones, los casos de contagio y demás enfermedades, no habrá que trasladar pacientes a Cartagena y se podrá contener la pandemia.

La construcción se encuentra en un 50%, según el alcalde; pero si no se agiliza, lo hasta ahora construido comenzará a dañarse y será más difícil la terminación.

Estos trabajos los viene ejecutando el Consorcio Gran Tadeo Mahates, por un valor de $8.700 millones, los cuales fueron destinados por el Fondo Adaptación debido a las afectaciones que sufrió la ESE en 2010 durante la ola invernal que provocó el fenómeno de El Niño.

Dentro de las obras está contemplada la construcción de la urgencia, servicios generales y una vía alterna para los suministros y la salida de desechos hospitalarios; sala para rayos X, obstetricia, esterilización y consulta externa; odontología, hospitalización (observación), parqueadero, farmacia y un bloque administrativo.

“La obra tenía una duración de 18 meses, por los cuales, debieron terminarse en octubre del año pasado. Será un hospital que garantizará la atención al municipio y poblaciones cercanas, donde la asistencia médica es muy escasa”, dijo Altahona.

El Universal intentó conseguir la respuesta del Fondo de Adaptación, pero no fue posible.