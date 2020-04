Unifican horarios para entrada y salida de empresas

El Distrito de Barranquilla y los municipios del área metropolitana acordaron este martes decretar la modificación de los horarios de entrada y salida de los sectores de construcción y manufactura como una medida adicional para mitigar las aglomeraciones en transporte público colectivo y masivo.

La medida ha sido concertada con la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, capítulo Atlántico, y la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, seccional, bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

El director del AMB, Libardo García Guerrero, explicó que el primer sector (construcción), laborará en jornada continua de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., y solo se permitirá el ingreso a la obra hasta las 7:00 a.m; mientras que en el segundo (manufactura), el inicio de actividades comenzará a las 7:30 a.m. en horario extendido hasta las 5:00 p.m. Solo se aceptará la entrada hasta las 8:30 a.m.