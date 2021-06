Hace menos de un año, el adolescente William Gil, afiliado a Coosalud EPS en el departamento de Córdoba, recibió un trasplante de corazón.

Y valga referirse a ese acontecimiento especial teniendo en cuenta además que hace pocos días, el pasado 6 de junio, se conmemoró el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados.

A sus casi 17 años, el corazón de William estaba funcionando como el de una persona de 60. Comenzó a notar que algo no andaba bien porque experimentaba constante fatiga y pesadez en su cuerpo, acompañada de fuertes dolores en la zona abdominal.

Hoy, ocho meses después, puede trazarse metas a corto y mediano plazo –como terminar su bachillerato y estudiar medicina–, pues gracias a un trasplante, cuenta con una nueva esperanza de vida y sus sueños laten más que nunca.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, entre enero y septiembre de 2020, en Colombia se practicaron 567 trasplantes, de los cuales el 15% (86) corresponde a pacientes pediátricos y el 85% restante (481), a adultos. Así mismo, 34 pacientes en urgencia cero, es decir, aquellos que están a la espera de un trasplante y que tienen peligro de fallecer de forma inminente si no se les realiza, recibieron el órgano requerido.

El milagro de William Gil ocurrió porque, cierto día, el joven, residente en el municipio cordobés de San José de Uré, no aguantaba los dolores y su padre, Amado de Jesús Gil, preocupado, lo llevó a un centro de atención en Montería, desde donde fue remitido a un hospital de mayor complejidad en Barranquilla.

Sin embargo, el médico que estaba llevando su caso se contagió de Covid-19, por lo que William tuvo que ser trasladado al Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Bucaramanga, institución que forma parte de la red de servicios de Coosalud, EPS a la que está afiliado.

En el HIC, luego de múltiples estudios, William Gil fue diagnosticado con cardiomegalia, una enfermedad que debilita el corazón y hace que este aumente su tamaño, lo que implica un mayor esfuerzo para bombear sangre al resto del organismo. Así las cosas, de acuerdo con los especialistas, su órgano debía ser reemplazado de manera inmediata, para evitar el continuo deterioro en su salud y mejorar su calidad de vida.

“Después de todos los exámenes que me hicieron, un doctor me dijo que la única posibilidad para que yo continuara con vida, por la urgencia, era con un corazón artificial, pero yo me les negué en cuatro oportunidades a realizarme esta operación”, relata William, fanático del fútbol y orgulloso hijo de padres campesinos.

No obstante, como su condición de salud ya era crítica debido al estado de su corazón, William accedió a practicarse la cirugía para ubicar un corazón artificial en su cuerpo. “Mi Diosito es muy grande, tanto así que cinco días después de yo tomar esa decisión (la de quedarse con un corazón artificial), apareció el corazón de un donante humano. La noticia me dio miedo, pero, a la vez, mucha alegría”, comenta emocionado el cordobés.

La cirugía se inició a las 6 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde. Ese mismo día despertó en la UCI de la clínica, fue extubado y recibió un gran abrazo de amor de parte de su madre.

William, quien a la fecha ya se encuentra totalmente recuperado, solo quiere aprovechar su oportunidad de vida para demostrar su capacidad de superación y para compartir con su familia, especialmente con sus hermanos: Neyder, Blanca, Yuleimis, Amado, Wílder, Cindy, Enedis y Yorledis.

“Estoy muy feliz por tener a mi hijo con nosotros todavía, todo gracias a que le hicieron ese trasplante y le sirvió como si hubiera sido el corazón de él... aquí lo tenemos al lado, gracias a Dios”, resalta su padre.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se realizan más de 100.000 trasplantes al año y alrededor de 250.000 personas se encuentran a la espera de un donante, razón por la cual cada 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, para hacer eco sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.