Toque de queda en Córdoba se prolongará hasta el 30 de mayo

“Es fundamental que la gente sepa, que si bien es cierto que se están permitiendo nuevas actividades en el decreto del departamento, de acuerdo a la directriz del gobierno nacional, no significa que la gente se deba relajar o que el virus se haya ido o que el riesgo haya pasado, por el contrario, más atentos debemos estar, pues este es un enemigo invisible que no avisa, que no sabemos cuándo va a atacar porque no lo podemos percibir”, reiteró.

Aseguró que lo complejo de esto es que al ser el 80 % de la población susceptible de contraer la enfermedad asintomática, mucha gente puede estar contagiada y no sentir nada, pero al otro 20 % puede tener algún riesgo e incluso un final catastrófico.

“Por eso debemos ser muy juiciosos en atender las recomendaciones, en seguir los decretos, en cumplir la norma, en incorporar los hábitos ya dentro de nuestra cotidianidad, el uso de tapabocas, el aislamiento social que se mantiene” precisó.

La medida de aislamiento preventivo, durante las 24 horas, también se mantendrá hasta el 30 de mayo para los menores de 18 años y mayores de 69 años, así como la medida de “pico y cédula” hasta el 11 de mayo continuando la secuencia que ya se viene presentando en el departamento.