Luego de analizar el más reciente escenario epidemiológico de la ciudad y los indicadores de salud en conjunto con el equipo de gobierno, el alcalde Jaime Pumarejo Heins decretó este domingo nuevas medidas de orden público, con el fin de garantizar el distanciamiento responsable, preservar la vida y mitigar los efectos del COVID-19 durante la temporada de fin de año.

En ese sentido, mediante el Decreto No. 0814 de 2020 se dictaminó toque de queda y ley seca para Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo. Va desde las 11:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre. Asimismo, la medida aplica desde la 1:00 a.m. del 1° de enero hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021

Al respecto, el alcalde explicó que “sabemos que a medida que avanza la noche hay mayor consumo de alcohol y es entonces cuando comienzan a flexibilizarse los protocolos de bioseguridad en casa que, recordemos, es donde más se está contagiando la gente”, según lo que arrojan los estudios de expertos epidemiólogos.

El mandatario se dirigió a los barranquilleros y fue enfático en decir que, a pesar de las nuevas restricciones, “en tu casa, en el seno de tu hogar, decides tú. La medida más importante no la tomo yo ni las toma el presidente, sino que depende de cada uno de nosotros, porque no podemos entrar a sus hogares y tomar decisiones ajenas. Insistimos: evitemos las reuniones familiares sin medidas de bioseguridad. No es momento de celebrar con las personas que no convivimos, sino con nuestro núcleo familiar de todo el año, de máximo 10 personas”.

NOCHEBUENA Y NAVIDAD

Toque de queda. Se restringirá la circulación de personas y vehículos así:

24 de diciembre: a partir de las 11:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del día 25 de diciembre.

25 de diciembre: a partir de las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día 26 de diciembre.

Ley seca. Se prohíbe el expendio y consumo licor a partir de las 11:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre.

FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO

Toque de queda. Se restringirá la circulación de personas y vehículos así:

1° de enero de 2021, a partir de la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del mismo día.

1° de enero de 2021, a partir de las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día 2 de enero.

Ley seca. Se prohíbe el expendio y consumo de licor a partir de la 1:00 a.m. del 1° de enero hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021.

Desde el Distrito, finalizó el mandatario, se seguirá trabajando desde dos frentes: atención de la salud y orden público. “Con un sistema hospitalario robustecido, tenemos las UCI listas para recibir a los posibles casos que así lo requieran, además de los operativos y patrullajes para el control y la vigilancia de consumo de licor en espacios públicos y otros escenarios que puedan implicar aglomeraciones”, expresó.

EXCEPCIONES

En el artículo 3 del decreto se precisan las excepciones al toque de queda, incluyendo trabajadores de ciertos sectores de la economía, quienes deberán estar plenamente identificados; comercialización de productos y servicios a domicilio; motivos de fuerza mayor o emergencia, entre otros.