El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, agradeció el acompañamiento de la Gobernación al proceso electoral que se llevará a cabo en San Zenón en medio de la pandemia de COVID-19 y dijo estas elecciones serán un referente a nivel nacional e internacional.

Con relación a las inquietudes y quejas sobre el censo electoral expresadas por candidatos y ciudadanos, la Registraduría y el CNE aclararon que el censo está publicado desde el pasado 10 de agosto y se depuró con las bajas de las personas fallecidas.

“Hoy no hay posibilidades de modificaciones a ese censo, algunos de los reclamos y peticiones que le han llegado a las Registraduría con relación al censo se están resolviendo, pero no para modificarlo porque legalmente eso no es posible, sino para darle claridad a la ciudadanía. Llamo la atención de la Policía y Ejército para que tengan presente lo ocurrido en meses pasados y no terminemos por errores de interpretación o mala fe de algunos ciudadanos tratando de deslegitimar el proceso electoral”, advirtió Penagos.

El gobernador Carlos Caicedo y el magistrado del CNE, Jaime Luis Lacouture, estarán el domingo en la instalación de la jornada electoral en San Zenón.